Помощь Украине: Блинкен заявил, что Конгресс ставит под угрозу все предыдущие достижения

Задержка с помощью усилит веру Путина в то, что он сможет пережить Украину и Запад.

Если Конгресс Соединенных Штатов не одобрит новый пакет помощи для Украины, это поставит под угрозу достижение ВСУ и все международные усилия, направленные на то, чтобы Россия потерпела поражение в развязанной ею войне.

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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной с генсеком НАТО пресс-конференции в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Все, чего достигли украинцы, и что мы помогли достичь им, окажется под угрозой. И в случае отсутствия этого дополнительного финансирования мы направим важный и ложный месседж всем нашим противникам о том, что мы несерьезно относимся к защите свободы и защиты демократии", — сказал глава американской дипломатии.

Кроме того, Блинкен заявил, что такое развитие событий усилит веру Путина в то, что оно сможет пережить Украину и Запад.

"Этого не произойдет", – добавил госсекретарь США.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что он не верит, что США прекратят военную и финансовую поддержку Украины, однако если это и произойдет — это "будет серьезная угроза" для Европы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киев прибыли инспекторы Минобороны США, Госдепартамента и Агентства по международному развитию для проверки оказанной Украине помощи.

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