Помощь Украине европейских стран и подробности кровавой стрельбы в США: главные новости ночи 23 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 23 января 2023:
- Министр обороны Германии рассказал, от чего зависит решение о передаче танков Украине. Читать дальше –>
- Эффект домино: в Палате представителей США призвали предоставить Украине танки, чтобы подтолкнуть Германию к помощи Читать дальше –>
- Италия предоставит Украине ракетный комплекс Samp-T и осуществит "некоторые конфиденциальные мероприятия" Читать далее –>
- Кровавый китайский Новый год: в США нашли убийцу десяти человек в Калифорнии Читать далее –>
- Берлин и Париж будут помогать Киеву в соответствии с ситуацией на поле боя: декларация Читать далее –>
Читайте также: