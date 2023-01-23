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Помощь Украине европейских стран и подробности кровавой стрельбы в США: главные новости ночи 23 января 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
22к
Время на прочтение
1 мин
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Помощь Украине европейских стран и подробности кровавой стрельбы в США: главные новости ночи 23 января 2023 года

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 23 января 2023:

  • Министр обороны Германии рассказал, от чего зависит решение о передаче танков Украине. Читать дальше –>
  • Эффект домино: в Палате представителей США призвали предоставить Украине танки, чтобы подтолкнуть Германию к помощи Читать дальше –>
  • Италия предоставит Украине ракетный комплекс Samp-T и осуществит "некоторые конфиденциальные мероприятия" Читать далее –>
  • Кровавый китайский Новый год: в США нашли убийцу десяти человек в Калифорнии Читать далее –>
  • Берлин и Париж будут помогать Киеву в соответствии с ситуацией на поле боя: декларация Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
22к
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