Помощь Украине от ЕС, освобождение пленных и гарантии безопасности: главное из обращения Зеленского

Произошли события, придающие государству сил. Речь идет о решении ЕС по поддержке Украины, освобождении военнопленных и прочее.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении, 2 февраля.

Долгожданное решение Евросоюза

На саммите ЕС согласовали предоставление 50 миллиардов евро Украине и программу ее поддержки на четыре года. И это значит, что у украинцев есть финансовые гарантии для нашей социальной стабильности.

"Решение принято сегодня на Европейском совете – на уровне лидеров. Ради него команда Украины и наши друзья в Евросоюзе работали достаточно глубоко и активно – разными каналами, на разных уровнях. Главное – именно сейчас это решение и самое единодушное решение Европы. Я благодарю всех наших друзей, которые помогали, и, конечно, всей нашей команде, украинским международникам: правительство, Офис, все, кто был привлечен", — сказал он.

В обращении к Европейскому совету лидер также напомнил и о двух других целях года:

создание соответствующего Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира для поддержания возможности обороны;

подготовка Глобального саммита мира в Швейцарии, к организации которого Зеленский пригласил всех лидеров европейского сообщества.

207 защитников дома

Вчера, 1 февраля, произошло очень эмоциональное событие – освобождение наших бойцов из плена. Сейчас все 207 ребят уже в процессе реабилитации и восстановления. Каждому оказывается вся необходимая помощь. Ребята уже на связи с родными, семьи и близкие могут посетить их.

"И каждый раз, когда наши – дома, это доказывает, что Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждую. Никого не забываем. Бывают разные ситуации, когда обмен может быть значительно усложнен. Кто-то говорит иногда, что и невозможен. Но мы ищем пути. Мы ищем посредников. И я благодарен всем, кто помогает Украине. Команда Украины работает и дальше, над последующими обменами", – говорит главнокомандующий.

Продолжается работа по гарантиям безопасности для Украины

Сегодня в Берлине состоялся очередной раунд переговоров – готовится соответствующее соглашение. Лидер поблагодарил немецкую сторону за прагматичный и одновременно ценностный подход.

"Работаем также и с нашими другими государствами и уже видим, что удается создание очень разветвленной, глубокой системы гарантий безопасности. Во всех тех сферах, которые критичны для нормальной жизни любой демократической страны. И впереди — много работы по каждому такому соглашению, относительно реализации", – отчитался Зеленский.

Украина может создать новый образец обеспечения защиты государств свободного мира до тех пор, пока они за пределами действенных альянсов безопасности.

"И, конечно, работаем, чтобы получить для нашего государства прогресс из НАТО – уже определились с позицией Украины по поводу ожидаемых результатов саммита НАТО в Вашингтоне в этом году", – подчеркнул украинский президент.

Награды военным

Главнокомандующий подписал сразу несколько новых указов о награждении наших воинов государственными наградами – 294 военных Вооруженных Сил Украины. Разные бригады, разные направления, но все равно жизненно важные бои.

"Храбрость, без которой Украина не смогла бы выстоять. Сила, которая обеспечивает Украине независимость и собственный путь в этом мире. Должны быть благодарны каждому из наших воинов – всем защитникам и защитницам, всем, кто укрепляет оборону и помогает.

Всего от 24 февраля государственными наградами было отмечено уже почти 70 тысяч наших людей. Речь идет о представителях Сил обороны и безопасности Украины, армии, Нацгвардии, СБУ, Национальной полиции, Госпогранслужбы ГСЧС, внешнеразведки, УГО, Госспецсвязи.

"И, конечно, ГУР. Сегодня, кстати, у ребят очередной точный результат – на этот раз на море. Эффектное пополнение российского придонного флота. Спасибо!", – заметил президент.

Единство, которое нужно

Как отметил украинский лидер, сегодня Европа продемонстрировала именно такое единство, которое нужно. 27 стран – вместе, институты Евросоюза – в полном взаимодействии.

"Это четкий сигнал Москве, что Европа выстоит и что Европу не сломить какими-либо деструктивными волнами, которые всегда придумывают в Кремле. Но в то же время – это четкий сигнал через Атлантику, сигнал о том, что Европа берет на себя обязательства. Безопасны". Сильные. Ждем решений Америки", – сказал он.

Зеленский поблагодарил всех, кто отстаивает свободу и придает свою личную силу силе всей Украины. Украина неизбежно восторжествует.

Ранее в Офисе Президента сказали, что нужно сменить для победы над РФ.

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