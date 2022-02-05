Помощь Украине от Канады и ошибка Bloomberg о вторжении РФ. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Вооруженные силы Канады отправили в Украину самолет C-177 Globemaster с нелетальной военной помощью для борьбы с агрессией со стороны Российской Федерации. Читать дальше –>
- Американское информагентство Bloomberg ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину. Читать дальше –>
- В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по поводу членства Украины в Альянсе, однако подчеркнули, что ни одна третья сторона, в частности РФ, не имеет права вето на решение, касающееся только страны и организации, в которую она хочет вступить. Читать дальше –>
- В США количество связанных с COVID-19 летальных случаев достигло отметки в 900 тысяч. Эксперты считают, что к апрелю количество жертв коронавируса в стране может составить миллион. Читать дальше –>
- В Мексике арестовали преступника из списка "десяти самых разыскиваемых ФБР беглецов" Октавиано Хуареса-Корро, скрывавшегося 16 лет. Читать дальше –>