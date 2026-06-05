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- Украина
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Помощь Украине от США и взрывы на временно оккупированных территориях: главные новости ночи 5 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 июня 2026 года:
В Луганске после взрывов вспыхнул масштабный пожар: под ударом могла оказаться нефтебаза Читать далее –>
В оккупированном Углегорске раздались взрывы: сообщают о пожаре на подстанции Читать далее –>
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