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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1048
Время на прочтение
1 мин

Помощь Украине от США и взрывы на временно оккупированных территориях: главные новости ночи 5 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 июня 2026 года:

  • В Луганске после взрывов вспыхнул масштабный пожар: под ударом могла оказаться нефтебаза Читать далее –>

  • В оккупированном Углегорске раздались взрывы: сообщают о пожаре на подстанции Читать далее –>

  • Зеленский предложил Путину личную встречу: письмо президента Украины передадут в ООН и ОБСЕ Читать далее –>

  • Европа нуждается в Украине не меньше, чем Украина нуждается в Европе — The Economist Читать далее –>

  • Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и новые санкции против России Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1048
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