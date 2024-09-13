Помощь Украине от США на 6 миллиардов долларов оказалась под угрозой — AP

США выделят средства на финансирование украинской энергосистемы и гуманитарную помощь.

Помощь Украине от Соединенных штатов Америки оказалась под угрозой, эти средства могут исчезнуть еще до конца сентября.

Об этом пишет Associated Press.

Чтобы избежать угрозы, Конгресс принял решение о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих запасов в Украину.

"Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую законодатели собираются принять до конца финансового года (до 30 сентября), чтобы профинансировать федеральное правительство и не допустить остановки его работы ", — говорится в сообщении.

Как надеются чиновники, полномочия удастся продлить еще на год.

Напомним, на днях ранее США объявили о новом пакете поддержки для Украины, включающем финансирование украинской энергосистемы и гуманитарную помощь.

Читайте также: