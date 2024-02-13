Помощь Украине от США: в правительстве рассказали, как и куда потратят средства

Заметим, что окончательно США еще не приняли законопроект о выделении средств Украине.

Во вторник, 13 февраля, Сенат США одобрил пакет помощи Украине на этот год в размере более 60 млрд долларов. В украинском планируют большую часть средств потратить на оборонную поддержку.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Основная часть суммы (50 млрд долларов) — это оборонная поддержка. Будет еще больше оружия, техники и боеприпасов для наших защитников. Другая часть помощи будет направлена на прямую бюджетную поддержку и другие программы, которые помогут Украине оставаться экономически устойчивой", — говорится в сообщении.

Шмыгаль поблагодарил сенаторов за положительное решение и рассчитывает на поддержку этой помощи в Палате представителей.

Следует отметить, что окончательно США еще не приняли законопроект о выделении средств Украине. Пока текст документа направили в Палату представителей, где должно проходить голосование.

Напомним, Сенат США окончательно поддержал законопроект о выделении помощи Украине.

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