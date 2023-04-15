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Помощь Украине, протесты во Франции и взрыв во время речи премьера Японии: главные новости ночи 15 апреля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1704
Время на прочтение
1 мин
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Помощь Украине, протесты во Франции и взрыв во время речи премьера Японии: главные новости ночи 15 апреля

Францию накрыла новая волна протестов / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные события ночи 15 апреля:

  • Францию накрыла новая волна протестов из-за пенсионной реформы Читать далее –>
  • Во время публичного выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв (видео) Читать далее –>
  • Еще одна страна поддержала трибунал РФ за военные преступления – Кулеба Читать далее –>
  • Государства G7 предоставят Украине помощь на сумму более 5 миллиардов долларов – Кабмин Читать далее –>
  • Макрон подписал закон о пенсионной реформе – AFP Читать далее –>
  • Штурм Капитолия: в США заключили в тюрьму еще одного поклонника Трампа Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1704
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