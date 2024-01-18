Помощь Украине задерживает "небольшое меньшинство": Байден – о встрече с конгрессменами

Джо Байден рассказал, как прошла встреча с членами обеих палат Конгресса, на которой обсуждали дальнейшую военную помощь Украине

Президент США Джо Байден по результатам встречи с законодателями по поводу необходимости дальнейшей поддержки Украины заявил, что этот вопрос в Конгрессе блокирует "небольшое меньшинство".

Об этом он сказал журналистам перед вылетом из Белого дома, передает "Укринформ".

"Я думаю, подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос состоит в том, будет ли небольшое меньшинство задерживать ее, что станет катастрофой", — подчеркнул президент США.

Говоря о состоявшейся накануне встрече с законодателями, в ходе которой обсуждался вопрос дальнейшей поддержки Украины, Байден также отметил, что она "прошла хорошо".

Напомним, в среду, 16 января, президент США Джо Байден встретился с членами обеих палат Конгресса, чтобы обсудить важность принятия его запроса, который содержит более $60 млрд в поддержку Украины. На встрече присутствовали спикер Палаты представителей, председатели и ведущие члены комитетов по вопросам международных отношений, разведки, вооруженных сил и ассигнований обеих палат. Байден отметил важность принятия решений в Конгрессе для обеспечения Украины необходимыми ресурсами, в том числе средствами противовоздушной обороны и артиллерии, для защиты от вторжения РФ.

Ранее сообщалось, что Байден заявил, что если представители Республиканской партии США продолжат блокировать законопроект о выделении 61 миллиарда долларов помощи Украине, им придется "много за что заплатить".

Кроме того, мы ранее информировали, что координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что союзники и партнеры Соединенных Штатов вдохновляются тем, как Вашингтон помогает Киеву в его противостоянии российской агрессии, и остановка помощи может стать плохим примером для других.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "❓❗️ ГДЕ ОРУЖИЕ ОТ США? ВСУ уже экономят?! Зеленский, Байден и не только СДЕЛАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ! ".

Читайте также: