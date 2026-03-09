Помощь Украины на Ближнем Востоке: Зеленский рассказал, что интересует союзников

Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запросы союзников о реагировании на вызовы, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Они заинтересованы в украинском опыте защиты жизни.

Об этом глава государства написал в Telegram .

По словам Зеленского, на сегодняшний день есть 11 запросов от стран — соседей Ирана, европейских государств и Америки.

«Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке», — отметил он.

Глава государства заверил: Украина готова положительно реагировать на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и нашу независимость.

"На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой", - завершил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может помогать союзникам на Ближнем Востоке своим боевым опытом и технологиями , полученными во время войны с Россией. По его словам, Киев уже направил экспертов по беспилотникам для усиления защиты американских баз в Иордания. Также украинские специалисты будут консультировать страны Персидского залива по противодействию иранским дронам типа «Шахед»