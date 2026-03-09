- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 1 мин
Помощь Украины на Ближнем Востоке: Зеленский рассказал, что интересует союзников
Украина поможет странам в вопросе перехватчиков, РЭБ, тренировке и т.д.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запросы союзников о реагировании на вызовы, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Они заинтересованы в украинском опыте защиты жизни.
Об этом глава государства написал в Telegram .
По словам Зеленского, на сегодняшний день есть 11 запросов от стран — соседей Ирана, европейских государств и Америки.
«Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке», — отметил он.
Глава государства заверил: Украина готова положительно реагировать на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и нашу независимость.
"На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой", - завершил украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что Украина может помогать союзникам на Ближнем Востоке своим боевым опытом и технологиями , полученными во время войны с Россией. По его словам, Киев уже направил экспертов по беспилотникам для усиления защиты американских баз в Иордания. Также украинские специалисты будут консультировать страны Персидского залива по противодействию иранским дронам типа «Шахед»