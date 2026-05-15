- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 2 мин
Помощь военным в случае увольнения: кто рискует остаться без выплат
Одной из основных выплат является единовременная денежная помощь в случае увольнения. В большинстве случаев ее размер составляет 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы.
Во время увольнения с военной службы военнослужащие имеют право на ряд обязательных выплат, предусмотренных законодательством. Речь идет не только об единовременной денежной помощи, но и о компенсациях за неиспользованные отпуска, неполученное вещное имущество и другие начисления, которые воинская часть должна выплатить в день увольнения.
Об этом напомнили в Минобороны.
Контрактники и кадровые военные могут получить выплату в размере 50% или 25% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы. В Минобороны Украины уточнили, что при расчете учитывается именно месячное денежное довольствие, установленное на день увольнения. То есть, не учитываются разовые вознаграждения и боевые надбавки.
Кто получит выплату в 50% или 25% от денежного довольствия
Для контрактников и кадровых военнослужащих предусмотрено три основных варианта начисления пособия. Первый — 50% месячного довольствия за каждый полный год службы независимо от выслуги.
Такую выплату могут получить те, кто увольняется:
по состоянию здоровья
если заключили контракт до завершения особого периода или до объявления демобилизации, прослужили по нему не менее 24 месяцев и не захотели продолжать службу
если контракт военного был продлен сверх определенных сроков до завершения особого периода или демобилизации, а с момента такого продления он прослужил не менее 18 месяцев и не изъявил желания служить дальше
если увольнение происходит по завершению особого периода или объявления демобилизации, а военный не хочет подписывать новый контракт. Это касается тех, кто проходил службу по контракту, заключенному на условиях, определенных законом «О воинской обязанности и военной службе»
Для мобилизованных во время военного положения действует отдельный порядок: 4% месячного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.
Компенсация за неиспользованные отпуска
В случае увольнения военнослужащему должны компенсировать все неиспользованные дни ежегодных и дополнительных отпусков.
Юристы обращают внимание, что нередко воинские части не учитывают дополнительный отпуск участника боевых действий — 14 календарных дней в году. В то же время, компенсация за эти дни также предусмотрена законом.
Количество дней отпуска и сумма компенсации должны быть указаны в приказе об увольнении.
Какие документы нужны для получения выплат
Для оформления компенсаций и помощи военным нужно предоставить:
справку о выслуге лет
копию контракта
денежный аттестат
документы о неиспользованных отпусках
медицинские выписки
удостоверение УБД
банковские реквизиты
Ранее сообщалось, что нардепы предлагают установить гарантированный минимум выплат военным на уровне 150% от средней зарплаты. Депутаты уже разработали схему автоматического перерасчета и нашли несколько источников финансирования.