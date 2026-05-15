Помощь военным в случае увольнения: кто рискует остаться без выплат

Во время увольнения с военной службы военнослужащие имеют право на ряд обязательных выплат, предусмотренных законодательством. Речь идет не только об единовременной денежной помощи, но и о компенсациях за неиспользованные отпуска, неполученное вещное имущество и другие начисления, которые воинская часть должна выплатить в день увольнения.

Об этом напомнили в Минобороны.

Контрактники и кадровые военные могут получить выплату в размере 50% или 25% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы. В Минобороны Украины уточнили, что при расчете учитывается именно месячное денежное довольствие, установленное на день увольнения. То есть, не учитываются разовые вознаграждения и боевые надбавки.

Кто получит выплату в 50% или 25% от денежного довольствия

Для контрактников и кадровых военнослужащих предусмотрено три основных варианта начисления пособия. Первый — 50% месячного довольствия за каждый полный год службы независимо от выслуги.

Такую выплату могут получить те, кто увольняется:

по состоянию здоровья

если заключили контракт до завершения особого периода или до объявления демобилизации, прослужили по нему не менее 24 месяцев и не захотели продолжать службу

если контракт военного был продлен сверх определенных сроков до завершения особого периода или демобилизации, а с момента такого продления он прослужил не менее 18 месяцев и не изъявил желания служить дальше

если увольнение происходит по завершению особого периода или объявления демобилизации, а военный не хочет подписывать новый контракт. Это касается тех, кто проходил службу по контракту, заключенному на условиях, определенных законом «О воинской обязанности и военной службе»

Для мобилизованных во время военного положения действует отдельный порядок: 4% месячного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.

Компенсация за неиспользованные отпуска

В случае увольнения военнослужащему должны компенсировать все неиспользованные дни ежегодных и дополнительных отпусков.

Юристы обращают внимание, что нередко воинские части не учитывают дополнительный отпуск участника боевых действий — 14 календарных дней в году. В то же время, компенсация за эти дни также предусмотрена законом.

Количество дней отпуска и сумма компенсации должны быть указаны в приказе об увольнении.

Какие документы нужны для получения выплат

Для оформления компенсаций и помощи военным нужно предоставить:

справку о выслуге лет

копию контракта

денежный аттестат

документы о неиспользованных отпусках

медицинские выписки

удостоверение УБД

банковские реквизиты

Ранее сообщалось, что нардепы предлагают установить гарантированный минимум выплат военным на уровне 150% от средней зарплаты. Депутаты уже разработали схему автоматического перерасчета и нашли несколько источников финансирования.

