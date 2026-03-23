Помощь ВПЛ: правительство обновило правила начисления выплат

Выплаты ВПЛ

Правительство внесло коррективы в порядок предоставления помощи на проживание для ВПЛ . Расширен круг получателей и сроки поддержки.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Какие изменения по выплатам

В частности, наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать выплаты еще на шесть месяцев дольше, чем было предусмотрено ранее.

Отдельно усиливается поддержка детей из числа внутренне перемещенных лиц: выплата будет назначаться независимо от дохода семьи с 1 февраля 2026 года, если соответствующее заявление подано до 1 мая 2026 года.

Также обновлен подход к пересмотру выплат для нетрудоспособных ВПЛ, которым ранее была прекращена помощь из-за превышения предельного дохода. В связи с ростом прожиточного минимума они смогут повторно подать документы на пересмотр.

«В случае подачи заявления до 1 мая 2026 выплаты будут начислены с 1 января 2026 года. Если обратиться позже, начисление будет производиться с месяца подачи заявления», — отмечает Свириденко.

Как мы писали, в Украине внутренне перемещенные лица смогут получить 2 миллиона гривен на покупку жилья или погашение ипотеки. Программа ориентирована на ВПЛ со статусом участника боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны, которые выехали с временно оккупированных территорий. Подать заявку можно через приложение «Дія», а средства будут направляться безналично через банковские операции. Для участия заявитель и его семья не должны иметь другого жилья на подконтрольной территории и не получать аналогичной помощи. После одобрения формируется жилищный ваучер, который можно использовать в течение пяти лет.