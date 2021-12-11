Помощница госсекретаря США в начале следующей недели посетит Киев и Москву: что запланировано

Помощница госсекретаря США в начале следующей недели посетит Киев и Москву: что запланировано

Донфрид планирует обсудить наращивание военной мощи России и подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Помощница государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в начале следующей недели посетит Киев и Москву.

Донфрид посетит Украину и Россию 13-15 декабря, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками и обсудить наращивание военной мощи России и подтвердить приверженность США суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Помощница госсекретаря Донфрид подчеркнет, что можно добиться дипломатического прогресса в вопросе прекращения конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата.

После этого, 15-16 декабря, Донфрид поедет в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС по поводу усилий для достижения дипломатического решения.

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