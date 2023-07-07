Помощница из Интернета: в Тернополе няня забрала 2-летнюю девочку и скрылась (фото)

В Тернополе 6 июля полиция разыскивала 2-летнюю девочку. Мать оставила малышку дома с нянькой, однако обе они загадочно исчезли.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным правоохранителей, к ним обратилась мать 2-летней девочки. Она сообщила, что из-за объявления в Интернете нашла для своей малышке няньку, которая ненадолго оставалась дома с ребенком. Однако 6 июля, когда женщина вернулась домой, ни дочери, ни ее няни не застала. Телефон работницы тоже не отвечал.

Правоохранители установили место жительства няни и прибыли туда. Там они обнаружили, что девушка была нетрезвая, а рядом находилась 2-летняя дочь заявительницы.

"На горе-работницу правоохранители составили протокол согласно ст.164 КУоАП (Произведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования или без представления уведомления о начале осуществления хозяйственной деятельности, если обязательность представления такого уведомления предусмотрена законом, или без получения лицензии на производство вида хозяйственной деятельности, подлежащее лицензированию в соответствии с законом)", — сообщили в полиции.

Правоохранители Тернопольщины призывают родителей внимательнее относиться к людям, которым они доверяют своих детей: фотографировать документы, требовать медицинские справки и интересоваться у предыдущих работодателей нянь.

Напомним, в Тернополе глава ОСМД избил мужчину из-за негативных комментариев в соцсетях.

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