Помощник президента Чехии женился на украинке, которую принял у себя дома как беженку

В Чехии сыграл свадьбу с украинкой пресс-секретарь президента Чехии.
Пресссекретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на беженке из Украины.
Об этом сообщает чешское издание "Blesk".
43-летний пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек на днях перестал холостяковать. Он женился на украинке, которая сбежала от войны в Чехию.
Со своей будущей женой Йиржи познакомился весной в Чехии. Мужчина предложил женщине и ее сыну от первых отношений пожить в его доме в рамках помощи беженцам.
Овчачек является пресс-секретарем президента Чехии Милоша Земана с 2013 года.
Напомним, что во Франции семья разыскивает девушку из Украины, которая дважды приезжала к ним и гостила в рамках программы "Дети Чернобыля" в 90-х годах.
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