Помощник президента Чехии женился на украинке, которую принял у себя дома как беженку

Пресссекретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на беженке из Украины.

Об этом сообщает чешское издание "Blesk".

Также читайте За три месяца войны в Украине поженились более 50 тысяч пар: где появилось больше всего семей

43-летний пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек на днях перестал холостяковать. Он женился на украинке, которая сбежала от войны в Чехию.

Со своей будущей женой Йиржи познакомился весной в Чехии. Мужчина предложил женщине и ее сыну от первых отношений пожить в его доме в рамках помощи беженцам.

Овчачек является пресс-секретарем президента Чехии Милоша Земана с 2013 года.

Напомним, что во Франции семья разыскивает девушку из Украины, которая дважды приезжала к ним и гостила в рамках программы "Дети Чернобыля" в 90-х годах.

Читайте также: