Помощника Шуфрича задержала СБУ: что тот натворил (фото)

Благодаря действиям злоумышленника всего за три месяца на счета врага было переведено более 500 тыс. российских рублей.

СБУ задержала помощника нардепа от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича и объявила ему подозрение в причастности к финансированию Росгвардии в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности собрала доказательства того, что помощник Шуфрича отвечал за юридические аспекты сделки. В частности, он занимался заключением соглашения со структурами Росгвардии по охране подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму.

Таким образом, всего за три месяца на счета российских оккупантов были переведены более 500 тыс. рублей. Назначение платежей – предоставление "услуг военизированной охраны" объектов Шуфрича на территории полуострова.

По результатам проведенных мероприятий следователи и оперативники СБУ задержали бизнес-партнера нардепа и сообщили ему о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

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СБУ задержала помощника нардепа Нестора Шуфрича/Фото: СБУ

Напомним, в начале февраля 2024 года Шуфрич также получил уведомление о подозрении в финансировании Росгвардии в Крыму.

Еще раньше, осенью 2023 года, Шуфричу было объявлено подозрение в государственной измене за его антиукраинскую деятельность.

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