"Понаехали, сепаратисты": на Ровенщине конфликтуют переселенцы и завхоз общежития – причина

Полиция в эти споры решила не влезать и советует сторонам конфликта обращаться в суд.

В городе Дубно в Ровенской области – конфликт между внутренне перемещенными лицами и заместителем директора по административно-хозяйственной работе местного колледжа, в общежитие которого поселились переселенцы.

Об этом передает "Суспільне".

Переселенка из Донецкой области Ирина проживает в студенческом общежитии в Дубне. Вблизи она устроила клумбу для цветов, что не понравилось заместителю директора колледжа по хозяйственной работе.

"Человеку не понравилось. Пока сажали и таскали с берега землю, то молчал. А это для нас, пенсионеров, довольно тяжело. Потом этот человек начал выдирать цветы", – рассказывает пенсионерка.

Женщина утверждает, что работник общежития не только уничтожал созданные ею клумбы, но и оскорблял словесно: называл "сепаратистами" и "понаехавшими".

Другая переселенка из Никополя Елена, живущая в том же общежитии, подтвердила эти слова:

"Я была поражена теми словами, как услышала: "сепаратисты, понаехали, здесь моя земля, я не люблю цветы". Я выглянула из окна и попросила его, что не надо так делать, не надо называть сепаратистами. Сейчас такое время, что наоборот нужно быть добрее и объединяться", – рассказывает женщина.

Заместитель директора колледжа Юрий уверяет, что такого не говорил. В свою очередь, жалуется, что переселенки называют его "Гитлером".

Почему скандалит с женщинами из-за клумбов, объяснил так: "Там... есть канализационный люк, немного разваленный. Я ее неоднократно просил там не сажать. Потому как только начинаем косить в садике, то вредится инструмент. Ирина на такие обращения реагирует агрессивно. Поэтому постоянно у нас конфликты".

Еще одним поводом для споров между администрацией и переселенцами являются бездомные коты, которым обустроили убежище во дворе общежития. Юрий же запрещает это делать, потому что "не позволяют санитарные нормы".

Приют для кошек / Фото: Суспільне

Полиция в эти споры решила не влезать и советует сторонам конфликта обращаться в суд.

Ранее сообщалось, что на Волыни произошла драка между переселенцами и местными.

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