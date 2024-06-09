"Понаехали, я бы всех резал": мужчина в военной форме с ножом угрожал пассажирам маршрутки (видео)

В полиции этот индицент еще не прокомментировали.
В Сети появилось видео, на котором мужчина в военной форме угрожал пассажирам маршрутки словесно, а затем достал нож.
Видео публикуют киевские телеграммы-каналы.
Как видно на видео, мужчина в военной форме с шевроном "Сапер" агрессивно настроен к пассажирам в маршрутке. Судя по кадрам, он находился в алкогольном опьянении. Мужчина сначала угрожал словесно, выкрикивая: "Понаехали", "Я бы всех резал". А потом достал нож, сидя рядом с водителем.
Он также якобы приставал к пассажиркам и обругал их.
В полиции этот индицент не прокомментировали.
По словам очевидцев, этот же мужчина 8 июня на трассе Киев-Харьков, близ села Бзов Киевской области, бросался с ножом на кассиршу АЗС. Тогда он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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