"Понаехали, я бы всех резал": мужчина в военной форме с ножом угрожал пассажирам маршрутки (видео)

В полиции этот индицент еще не прокомментировали.

В Сети появилось видео, на котором мужчина в военной форме угрожал пассажирам маршрутки словесно, а затем достал нож.

Видео публикуют киевские телеграммы-каналы.

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Как видно на видео, мужчина в военной форме с шевроном "Сапер" агрессивно настроен к пассажирам в маршрутке. Судя по кадрам, он находился в алкогольном опьянении. Мужчина сначала угрожал словесно, выкрикивая: "Понаехали", "Я бы всех резал". А потом достал нож, сидя рядом с водителем.

Он также якобы приставал к пассажиркам и обругал их.

В полиции этот индицент не прокомментировали.

«Понаехали, я бы всех резал»: в Сети появилось видео мужчины в военной форме, который угрожал пассажирам маршрутки

По словам очевидцев, этот же мужчина 8 июня на трассе Киев-Харьков, близ села Бзов Киевской области, бросался с ножом на кассиршу АЗС. Тогда он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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