Понедельник будет дождливым: прогноз погоды в Украине на 20 сентября

Понедельник будет дождливым: прогноз погоды в Украине на 20 сентября

На юге страны будет сухо.

В понедельник, 20 сентября, в Украине будет преимущественно облачная и дождливая погода.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в западных, северных и восточных областях небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем в западных и северных областях 7-12°, на остальной территории 12-17°, на юге страны до 20°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 20 сентября ночью будет идти умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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