Понедельник будет морозным: прогноз погоды в Украине на 24 января

Понедельник будет морозным: прогноз погоды в Украине на 24 января

Завтра будет облачно с прояснениями.

Понедельник, 24 января, в Украине будет морозным, особенно холод будет ощущаться ночью.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных, днем и юго-восточных, восточных и центральных областях ожидается небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 4-9° мороза. В Карпатах ночью и днем 12-17° мороза.

В Киеве 24 января без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 6-8° мороза.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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