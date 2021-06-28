Понедельник будет теплым, но дождливым: прогноз погоды в Украине на День Конституции, 28 июня

Понедельник будет теплым, но дождливым: прогноз погоды в Украине на День Конституции, 28 июня

Местами дожди будут сопровождаться градом и шквалами.

В понедельник — День Конституции, 28 июня, в Украине будет теплая, но преимущественно дождливая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в Украине, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, в восточной части юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, в западных областях 12-17°, днем 24-29°, на востоке до 32°.

В Киеве 28 июня днем прогнозируют значительные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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