Понедельник будет теплым: прогноз погоды в Украине на понедельник, 13 сентября

Понедельник будет теплым: прогноз погоды в Украине на понедельник, 13 сентября

Осадки возможны на юге страны и в юго-восточных регионах.

В понедельник, 13 сентября, в Украине будет сухо и тепло.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в юго-восточных, днем и в западных областях местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге страны 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве 13 сентября будут сухо. Небольшая облачность. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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