Понедельник будет жарким, но не повсюду: подробный прогноз погоды в областях Украины на 28 августа

Прогноз погоды в Украине на 28 августа свидетельствует, что в некоторых областях Украины переменная облачность.

Об этом говорит Украинский гидрометеорологический центр.

Ночью в северной части, днем в Украине, кроме юго-западной части Донбасса и Луганщины, местами будет кратковременный дождь, гроза.

Карта погоды на 28 августа Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Температура ночью держится 17-22 °, а днем будет 31-36 °. В восточных и Сумских областях фиксируют 25-30°.

Прогноз погоды на 28 августа по Киевской области.

В Киевской области украинцев ожидает переменная облачность, а местами даже кратковременный дождь и гроза.

Температура по области ночью р подержится от 17 до 22°, а днем будет жарче, 31-36°.

В Киеве ночью температура воздуха немного опустится, до 20-22°, а днем нас ждет жара — 33-35°.

Напомним, завтра, 28 августа, нас ждет Международный день публичного чтения комиксов. Верующие также будут праздновать Успение Пресвятой Богородицы.

Читайте также: