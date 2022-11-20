Понемногу приходим в себя: в ДТЭК рассказали, как проходит реанимация энергосистемы после обстрелов

В ДТЭК не исключают, что в случае необходимости продолжительность отключений может быть больше 4 часов.

Исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что после российских массированных обстрелов энергетики постепенно восстанавливают систему, но ситуация остается сложной. Сегодня, 20 ноября, аварийных отключений света не было, только плановые.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемафона.

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"Мы понемногу приходим в себя и восстанавливаем энергосистему после обстрелов. Сегодня выходной, потребление электроэнергии меньше на выходных, поэтому мы обходимся только плановыми отключениями", — отмечает исполнительный директор ДТЭК.

Сахарук не исключает, что в случае необходимости продолжительность отключений может быть больше 4 часов.

"Но может быть наоборот: когда нужно меньше разгрузить сеть, продолжительность отключений может быть короче", — говорит он.

Директор ДТЭК объяснил, что энергетики не могут предупредить население об аварийных отключениях, потому что и сами не знают, когда они будут.

"На то они и аварийные, что мы не знаем, когда они случаются. Происходит перегрузка сети или отдельного участка сети и тогда дается команда выключить, чтобы система не перегорела", — сказал Сахарук.