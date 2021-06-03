"Понемногу привыкают": Зеленский рассказал, как будит министров раньше их iPhone

Президент рано звонит министрам.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что каждое утро выходит на связь с премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими руководителями различных министерств.
Об этом глава государства рассказал во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком.
"Я где-то в 5.30 или в 6 утра каждый день читаю различную информацию, важную и не очень. После этого разговариваю с премьером, с министрами. Понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы раньше их iPhone", — рассказал Зеленский.
Как-то президент рассказывал, что после своего рабочего дня, в течение которого ряд важных переговоров и встреч, вернувшись домой имеет единственное желание — помолчать. И в моменты покоя и тишины глава государства обращается к Господу в молитве.
Как сообщалось, в прошлом году во время визита в Хмельницкий после ряда встреч президент прогулялся по центральной части города и посетил местную кофейню. В заведении глава государства попробовал кофе. Также Зеленский на встрече с предпринимателям позвонил главе госбанка за жалоб — о трудностях с реструктуризацией собственных кредитов.