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Понесут ответственность: сколько военных преступников и предателей удалось идентифицировать

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Понесут ответственность: сколько военных преступников и предателей удалось идентифицировать

В Украине продолжают разоблачать коллаборантов / Фото: СБУ

Данные об установленных лицах внесены в подсистему.

Так, удалось идентифицировать более 200 тысяч военных преступников и предателей.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Подробности

По состоянию на 3 августа в информационную подсистему "Военный преступник" внесены сведения о 232 131 человек, среди которых:

  • 197 857 военнослужащих русских оккупационных войск;
  • 3 522 представителя незаконных вооруженных формирований и частных военных компаний;
  • 3 267 коллаборантов и предателей Украины;
  • 401 представитель военно-политического руководства страны-агрессора.

Межведомственная информационная подсистема объединяет сведения о военных преступниках, обнаруженных в ходе российской военной агрессии. Доступ к ней для наполнения и обмена информацией также имеют СБУ, ГУР, СВР, Генштаб ВСУ, ДБР, Офис Генпрокурора, ГПСУ, ГПТС Украины, НАБУ, БЭБ.

"Правоохранители идентифицируют преступников и вносятся данные в информационную подсистему. Это дает возможность довести их причастность к тому или иному преступлению", — отмечают в МВД.

Более того, за военными преступниками следят не только наши правоохранители, но и Европол.

Напомним, украинские пограничники на одном из пунктов пропуска задержали блогера из Кривого Рога, призывавшего к "объединению украинского и российского народа". Украину он называл "рагулятней".

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Дата публикации
Просмотры
437
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