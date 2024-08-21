"Понимаем шаги врага и усиливаемся": Зеленский о стремительном наступлении РФ на Покровск

Что касается операции в Курской области – то там, по словам Зеленского, "длится наша боевая работа".

Вечером, 21 августа, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Ситуация на фронте

За сегодняшний день президент заслушал уже несколько докладов главкома Сырского.

"Фронт – наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка по обеспечению снарядами. И очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства. По каждому пакету, по всем нашим договоренностям. Это фундаментально для обороны", – говорит глава государства.

Что касается операции в Курской области – то там, по словам Зеленского, "длится наша боевая работа" и "делаются шаги".

"Контролируем определенные районы. И благодарю всех наших ребят, все подразделения за дальнейшее пополнение обменного фонда", – сказал он.

Совещание с чиновниками и представителями Верховной Рады

Сегодня президент Зеленский провел длительное совещание с членами правительства и представителями Верховной Рады по решениям для поддержки Сил обороны и для поддержки экономической активности в стране.

Зеленский подчеркнул, что нужно не только сохранить рабочие места, но и предоставить украинской экономике больше возможностей и потенциала роста.

"Это важные вопросы – важные и выводы после встреч с предпринимателями в областях. Все детали представит правительство, когда соответствующие проекты решений будут подготовлены. Но уже можно сказать, что договорились с правительством: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес. А также договорились о дополнительных государственных шагах по детенизации", – отметил президент.

Кроме того, обсудили сегодня работу с партнерами по возможности получения 50 миллиардов долларов от замороженных российских активов.

Разговор с патриархом Варфоломеем

Сегодня президент Зеленский говорил со Вселенским патриархом Варфоломеем.

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"Проинформировал о принятом законе на усиление нашей духовной независимости. Очень важно, что мы имеем общее понимание того объединительного потенциала для украинского православия, который дает этот принятый закон, и все для этого предусмотрено вполне достаточно, чтобы действительно избавиться от зависимости от Москвы и добавить единство Украине", – подытожил глава государства.

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Зеленский: Понимаем шаги врага и усиливаемся

Зеленский: Понимаем шаги врага и усиливаемся!

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Совета о запрете УПЦ МП.

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