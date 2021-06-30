"Понимаете, вы — мертвы": в Полтаве суд признал мужчину покойным, теперь он вынужден доказывать, что это не так

"Понимаете, вы — мертвы": в Полтаве суд признал мужчину покойным, теперь он вынужден доказывать, что это не так

Так как его семья не знала о его месте пребывания, она обратилась в суд, а тот — признал мужчину мертвым.

В Полтаве 45-летнему мужчине приходится доказывать, что он не покойник. Дело в том, что суд признал его мертвым, и на основе этого решения выдано свидетельство о смерти.

Историю жителя Полтавы Анатолия Маковского рассказывает "Суспільне".

Более месяца назад 45-летний Анатолий хотел восстановить документы — после освобождения из тюрьмы ему нужно было восстановить идентификационный код через налоговую инспекцию. Здесь мужчина узнал, что имеет свидетельство о собственной смерти. Соответствующее решение более 10 лет назад принял Шишацкий райсуд. Заявление подала жена мужчины, которая не имела с ним связи более 3 лет. Сам Анатолий говорит, что в 2007 году ушел из дома, в то время проживал в Полтаве, с женой и родными и друзьями не общался.

В Шишацком райсуде комментировать решение судьи комментировать отказались, но предоставили копию документа, согласно которому заявление об объявлении умершим Анатолия Маковского подала его жена.

В документе говорится о том, что женщина обратилась в суд, потому содержать самостоятельно сына стало трудно, и она намеревалась оформить пенсию в связи с потерей кормильца. По этой причине жена просила объявить ее мужа умершим, поскольку более 3 лет от него не было никаких вестей.

"Я жил здесь (в Полтаве — ред.) Все три года. Это три года они просто так просидели, пробили, думают:"Да судимый, может где-то сидит, а может убили". Это надо все проверять. Они просто отнеслись халатно", — говорит полтавчанин Анатолий Маковский.

Адвокат Дарья Малинникова говорит, что ознакомилась с решением суда и не нашла достаточных оснований, чтобы признать Анатолия умершим.

"Я считаю, необходимо было проверить другие сведения: не выезжало ли лицо за границу, есть ли у него имущество. Возможно, у него была другая квартира, он переехал в другую квартиру. Или он трудоустроен, нет сведений, что он устроился в место на работу. Моя рекомендация — это, конечно же, обращаться с заявлением в суд об отмене этого решения", — говорит адвокат.

Напомним, что семья российского наемника получила свидетельство о его смерти в мае 2019 — до этого он считался пропавшим без вести.

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