"Понравилось оппозиции": Мосейчук рассказала о нападении на съемочную группу "1+1" в Берлине и реакцию в Украине

"Понравилось оппозиции": Мосейчук рассказала о нападении на съемочную группу "1+1" в Берлине и реакцию в Украине

Наталья Мосейчук рассказала об недавно произошедшем инциденте с агрессивными россиянами в Берлине.

9 мая россияне и участники акции в честь "Дня Победы" в Берлине напали на украинскую съемочную группу ТСН и телеведущую Наталию Мосейчук, которая снимала сюжет о нарушениях во время памятных мероприятий.

В разговоре с советником руководителя ОП Алексеем Арестовичем и российским журналистом Марком Фейгиным Мосейчук рассказала об этом инциденте.

"Написали так, что это понравилось украинской оппозиции: "Мосейчук избили". И те, кого Алексей (Арестович. — Ред.) так любит в виде оппозиции, особенно во время войны, начали говорит: "Так ей и нужно. Теперь она ответит за украинский язык, который она смазывала". Хотя это выражение принадлежит не мне и я его цитировала. Но кто в этом будет разбираться", — отметила журналистка.

Мосейчук объяснила, что на самом деле ситуация была несколько иной в Берлине и ее оградили от агрессивных и неадекватных россиян.

"Я веду к вопросу, есть ли в среде россиян с кем разговаривать. И когда эта толпа россиян после вопроса, "кто ответит за Бучу" начала идти на меня, то меня наши ребята выдернули. Так получилось, что перед большой "годзиллой" стояла ичкериец.Он сам отмечал, что является ичкерийцем, а не чеченцем. И когда этот "годзилла" сунул на меня, господин Султан со всей ичкерийской ненавистью к россиянам вложил ему прямо в переносицу", — рассказывает телеведущая.

По ее словам, полиция следила за украинской съемочной группой достаточно долго и оберегала. Отдельно Мосейчук обратила внимание на абсолютную зазомбированность россиян, горячо поддерживающих войну в Украине и ненавидящих все украинское.

"Глаза абсолютно бездумные, агрессивные. Они ненавидят нас, все украинское. Это русские немцы. В частности, было много казахов. Они кричали, что нас надо всех вырезать, что они воюют на своей земле и Киев – русская земля. Там абсолютная уверенность, что война в Украине — это правильно", — подытожила телеведущая.

Напомним:

Больше подробностей о нападении на съемочную группу ТСН и ведущую, смотрите в сюжете: