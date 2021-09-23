"Понты свои дешевые будете бить у себя на районе": в Днепре преподавательница колледжа обматерила студента за опоздание

Очевидно, парень на лекцию опаздывает уже не впервые.

В Днепре преподаватель одного из местных колледжей обматерила студента, который опоздал на лекцию.

Об этом пишет "Dnepr.Info".

На ролике видно, как студент заходит в аудиторию, где его встретила преподавательница и "объяснила", что опаздывать на лекцию — нехорошо. В то же время парень, очевидно, опаздывает уже не впервые.

"Значит так, я больше повторять и предупреждать не будут. Я не Минздрав. "Умножу на минус ноль". Так понятно? А понты свои дешевые будете бить у себя на районе. Там, где вы — в о******е пацаны. Все понятно?" — отчитала преподаватель студента.

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Стоит отметить, что сейчас в аккаунте пользователя, который опубликовал ролик, нет ни одного видео.

В учебном заведение ТСН.ua инцидент комментировать отказались.

"У нас собрание трудового коллектива. Все на нем. А после него у нас родительское собрание первокурсников. Простите", — сообщили в колледже.

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