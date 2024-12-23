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Пообещал, но не выполнил: Тищенко не явился на заседание суда в Днепре (видео)

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Пообещал, но не выполнил: Тищенко не явился на заседание суда в Днепре (видео)

Николай Тищенко/Скриншот по видео Хапуга.ua

Такой "фокус", очевидно, мало кого удивил.

Нардеп Николай Тищенко не явился на слушание в Днепре. Известно, что его должны были принудительно доставить в зал суда.

Об этом сообщает собственный корреспондент ТСН Ольга Павловская.

Тищенко не явился на заседание суда

Тищенко не явился на заседание суда

Интересно, что скандальный политик заверил, что он достанется на заседание самостоятельно и вовремя. Впрочем, слова своего Тищенко не сдержал.

Напомним, сегодня, 23 декабря, в Днепре будут судить скандального нардепа Николая Тищенко. Потерпевший Дмитрий Мазоха уже прибыл на место, впрочем, нардеп еще не появился.

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