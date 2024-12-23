Пообещал, но не выполнил: Тищенко не явился на заседание суда в Днепре (видео)

Такой "фокус", очевидно, мало кого удивил.

Нардеп Николай Тищенко не явился на слушание в Днепре. Известно, что его должны были принудительно доставить в зал суда.

Об этом сообщает собственный корреспондент ТСН Ольга Павловская.

Тищенко не явился на заседание суда

Интересно, что скандальный политик заверил, что он достанется на заседание самостоятельно и вовремя. Впрочем, слова своего Тищенко не сдержал.

Напомним, сегодня, 23 декабря, в Днепре будут судить скандального нардепа Николая Тищенко. Потерпевший Дмитрий Мазоха уже прибыл на место, впрочем, нардеп еще не появился.

Читайте также: