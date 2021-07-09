Пообещал нужное решение: в Одесской области на мошенничестве поймали председателя суда

Судья хотел получить 6000 долларов за положительное решение по делу.

В Одесской области следователи Государственного бюро расследований предъявили подозрение председателю одного из городских районных судов и адвокату, которые выманивали деньги у гражданина за обещание принять положительное судебное решения. Как сообщили в пресс-службе ГБР, служителей Фемиды подозревают в мошенничестве.

За свои "услуги" судья и адвокат планировали получить от гражданина 700 тысяч гривен, а затем уменьшили стоимость положительного судебного решения до 6000 долларов США. Сначала оперативники ГБР задокументировали передачу 3500 долларов, а при выплате второго "транша" адвоката задержали.

Как выяснили следователи, председатель суда при посредничестве адвоката пообещал жителю Одесской области обеспечить принятие другим судьей положительного решения.

"Раньше гражданская жена гражданина уже выиграла в этом суде дело о взыскании задолженности с предприятия-должника. Однако, в определенные сроки деньги не были перечислены, поэтому она обратилась в суд о восстановлении сроков предъявления исполнительного документа ", — описали ситуацию в пресс-службе ГБР.

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Обоим фигурантам дела сообщено о подозрении в мошенничестве по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение — ГБР.

Напомним, ранее в Закарпатской области разгорается скандал из-за ненормативной лексики судьи. Последняя обругала милиционера за представленные обвинительные акты

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