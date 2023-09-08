Пообещал подарить рюкзак и мобильный телефон: в Одесской области мужчина изнасиловал ребенка

В Одесской области правоохранители задержали по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки 30-летнего родственника потерпевшей.

О случившемся сообщили в полиции Одесской области.

"Сообщение о неправомерных действиях в отношении ребенка поступило в полицию от матери ребенка. Предварительно полицейские установили, что мужчина пригласил к себе в гости девочку, пообещав ей подарить мобильный телефон и рюкзак. А когда она пришла в его дом, изнасиловал ее", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли доказательства и назначили судебные экспертизы. С ребенком работает полицейский психолог.

Полицейские расследуют уголовное производство, начатое по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины — злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина насиловал девочку, а мальчика заставлял смотреть порно.

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