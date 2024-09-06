Пообещал – выполнил: оккупант рассказал, как командир отправил в штурмовой отряд "штрафников" (видео)

Случилось не так, как думалось.

Россиянина Сергея Верхушина мобилизовали в сентябре 2022 года. Командир с позывным Хан забрал его и причислил к штурмовому отряду "штрафников". Весной он был почти полностью уничтожен, поэтому командир укомплектовывал его простыми мобилизованными и контрактниками, а методы управления оставив прежними.

Об этом он рассказал "Цензор.НЕТ".

Пленный россиянин рассказал о штурмовом отряде "штрафников"

Россиянин, попавший в плен в ВСУ, получил ранения на фронте.

"Все, хватит, земляку, навоевался. Я тебя к себе потом заберу", – сказал Верхушину командир с позывным Хан.

Интересно, что даже не обманул – забрал и причислил к штурмовому отряду "штрафников".

"Если в процессе задания ты откатываешься назад, тебе выписывается "красная карточка", то это — "двести", — поделился пленник.

Напомним, ВСУ взяли в плен 9 российских кафиров на Кураховском направлении. Так благодаря разведке удалось вовремя обнаружить хранилище, в котором находился передовой отряд противника, окружить здание и взять под огневой контроль.

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