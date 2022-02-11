Пообщался с полицией, и больше никто не видел: в Польше пропал заробитчанин из Тернопольской области

Вещи мужчины нашли в 400 км от города, где видели в последний раз.

В Польше после разговора с правоохранителями пропал 41-летний заробитчанин из Тернопольской области. О судьбе мужчины неизвестно с 26 января.

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Об этом сообщает ZAXID.NET.

В Польше в городе Познань пропал 41-летний житель Тернопольской области Василий Ханевич. В последний раз его видели, когда он общался с полицейскими.

Через сутки мужчины и его дорожную сумку нашли почти в 400 км от Познани в Катовице. Родные пропавшего даже не предполагают, где он может находиться. О судьбе Василия Ханевича неизвестно уже 2 недели.

Мужчина родом из села Цыганы Чортковского района. Он постоянно ездил на заработки в Польщу, где работал разнорабочим. По словам сына пропавшего мужчины Виталия, его отец перестал выходить на связь 26 января. А знакомые мужчины, с которыми он находился в Польше, рассказали, что в последний раз его видели вечером 25 января, когда к нему приезжали полицейские.

"Мы точно не знаем, что случилось. Его знакомые рассказывают, что 25 января он был в неадекватном состоянии. Кто-то вызвал полицию. В отделение его якобы не везли, по крайней мере, так говорят мужчины, которые были там. Но после общения с полицией его уже никто не видел. А где-то через сутки его сумку с вещами нашли в 400 км от Познани — в другом городе Катовице", — рассказал сын пропавшего Василий Ханевич.

Сын добавляет, что у его отца был телефон, но его не нашли. Сейчас телефон выключен.

"Мы связывались с посольством Украины в Польше, и нам ответили, что полиция занимается его поиском. И это дело на контроле. Но до сих пор моего отца не нашли. Поэтому я прошу, если кому-то что-то известно, то сообщите мне, или же мое маму Галину Ханевич", – добавляет Василий Ханевич.

Родные пропавшего украинца надеются, что он найдется живым и невредимым.

Напомним, что в польском городе Свентохловице трагически погиб гастарбайтер из Черновицкой области Валерий Маланчук.

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