Попадает в опасную зону двух АЭС: еще в одной области проведут учения на случай аварий

Ровенщина попадает в опасную, 30-километровую зону влияния атомных электростанций в Вараше и Нетишине.

В Ровенской области проведут учения по эвакуации населения на случай аварий на РАЭС и ХАЭС. Они пройдут во вторник, 11 июля.

Об этом рассказал на брифинге первый заместитель начальника ОГА Сергей Подолин.

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Он пояснил, что Ровенская область попадает в опасную, 30-километровую зону влияния атомных электростанций в Вараше и Нетишине. Подолин отметил, что планы эвакуации на случай аварий на АЭС отрабатывали и раньше. Будут отвечать за эвакуацию, если она потребуется:

областная,

четыре районных комиссии по эвакуации,

64 местные комиссии по эвакуации.

"Соответствующие планы эвакуации или приема населения отработаны во всех четырех районах Ровенщины и должны быть отработаны, подчеркиваю, во всех наших 64 тергромадах. Мы отдельно еще раз будем обращаться к председателям тергромад", — сказал чиновник.

Планы эвакуации отрабатывали по двум сценариям, это зависит от направления ветра.

"Что касается потенциальной аварии на РАЭС, то безопасными районами, по первому варианту, определены город Дубно, Дубенский и Ровенский районы, по второму варианту — Варасский и Сарненский район. При потенциальной аварии на ХАЭС, по первому варианту, безопасными определены Дубно, Дубенский и Ровенский район, по второму варианту только Ровенский район", — первый заместитель председателя ОГА.

Подолин добавил, что в области сформирован список объектов инфраструктуры, в которые будут заселять людей на случай аварии. Это – гостиницы, санатории, общежития и другие места массового размещения людей.

"Мы понимаем, что их количество в любом случае недостаточно, чтобы принять все население, но мы имеем предварительное понимание по территориям с помещениями и оно есть в планах эвакуации", — добавил он.

Напомним, физик-ядерщик Люддвиг Литвинский дал ответ, дойдет ли радиация до Киевщины и западных регионов в случае аварии на ЗАЭС.

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