Попадание аккуратное, но действенное: ВСУ попали по мосту возле Каховской ГЭС на Херсонщине

Украинские защитники снова заставили оккупантов на Херсонщине нервничать.

На этот раз они попали по мосту возле Каховской ГЭС.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

"Между тем наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", — лаконично отметили в ОК "Південь".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессорка должно быть наказано за терроризм.

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