Попадание дрона в дом в Одессе: в ОВА рассказали о погибших и пострадавших

По состоянию на 3 марта в результате ночной атаки российского беспилотника в Одессе погибли десять жителей многоэтажного дома. Кроме того, травмированы восемь человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В общей сложности у нас уже 18 пострадавших: десять погибших, восемь — обратились в больницу. В больнице в настоящее время находятся еще три человека. Все остальные уже вернулись домой", — рассказал чиновник.

Уже вторые сутки на месте попадания дрона продолжаются поисково-спасательные работы. Вероятность того, что под обломками могут быть живые люди, очень мала.

"Мы допускаем это постоянно. Уже вторые сутки идет спасательная работа. Но конструкция, то здание советских времен, к сожалению, говорит о другом", — высказался Кипер.