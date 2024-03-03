Попадание дрона в дом в Одессе: в ОВА рассказали о погибших и пострадавших

Поисковые работы продолжаются уже полтора дня.
По состоянию на 3 марта в результате ночной атаки российского беспилотника в Одессе погибли десять жителей многоэтажного дома. Кроме того, травмированы восемь человек.
Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"В общей сложности у нас уже 18 пострадавших: десять погибших, восемь — обратились в больницу. В больнице в настоящее время находятся еще три человека. Все остальные уже вернулись домой", — рассказал чиновник.
Уже вторые сутки на месте попадания дрона продолжаются поисково-спасательные работы. Вероятность того, что под обломками могут быть живые люди, очень мала.
"Мы допускаем это постоянно. Уже вторые сутки идет спасательная работа. Но конструкция, то здание советских времен, к сожалению, говорит о другом", — высказался Кипер.
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К слову, по информации Кипера и ГСЧС, четыре человека могут находиться под завалами многоэтажки. Несколько жителей, считавшихся пропавшими без вести, не были дома на момент удара БпЛА.
Напомним, ночью дрон РФ влетел в жилой девятиэтажный дом в Одессе. Пока известно, что число погибших в результате удара БпЛА возросло до десяти. Среди жертв – трое маленьких детей.
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