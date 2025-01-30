Попадание дрона в многоэтажку в Сумах: количество погибших стремительно растет

Спасательные работы продолжаются.
Ночью против 30 января российский "Шахед" попал в многоэтажный жилой дом в Сумах. По предварительной информации, количество погибших выросло до четырех.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.
"В результате попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажный жилой дом в Сумах четыре человека погибли и девять получили травмы разной степени тяжести, из них один ребенок", — говорится в сообщении.
В результате удара беспилотника в доме разрушены пять квартир на четырех этажах, а также — 12 балконов. Кроме того, повреждены более 20 автомобилей.
Спасательные работы и разбор завалов продолжаются.
Напомним, ночью россияне ударили "Шахедом" по десятиэтажке в Сумах. В результате попадания в десятиэтажку беспилотника разрушены квартиры. Число пострадавших возросло до девяти.