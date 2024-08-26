Попадание "Шахеда" по многоэтажке в Луцке: появились жуткие фото последствий

Появились фото последствий попадания ударного дрона "Шахед" по многоквартирному жилому дому в Луцке.

Фотографии опубликовала ГСЧС Украины.

"Около 8:30 утра произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов города. В результате были повреждены здание и имущество граждан. Спасатели оперативно ликвидировали последствия горения и разрушений конструкций в квартире", — говорится в сообщении.

Спасательная служба добавила, что предоставлена помощь жителям для эвакуации в безопасное место.

Последствия взрывов в Луцке / Фото: ГСЧС Украины

Последствия взрывов в Луцке / Фото: ГСЧС Украины

Напомним, в понедельник, 26 августа, утром Россия атаковала Украину, в том числе под прицел попал Луцк. В результате удара поврежден многоквартирный дом.

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