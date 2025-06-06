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- Украина
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Попадание в многоэтажку в Луцке: под завалами могут быть люди
По информации очевидцев, под завалами может оказаться молодая пара, с которой нет связи после атаки РФ.
В результате ночной российской атаки в Луцке повреждена многоэтажка. Спасатели эвакуировали из дома пять человек. Впрочем, под завалами еще могут находиться люди.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На месте российской атаки продолжаются спасательные работы. По всей вероятности, под завалами еще находятся люди.
По информации спикера ГСЧС Владимира Нестерова, два человека считаются пропавшими без вести в результате обстрела многоэтажки. По словам очевидцев, нет связи с молодой парой, живущей в этом доме.
Заметим, что известно о 15 пострадавших. Мэр Игорь Полищук говорит, панельная конструкция дома усложняет проведение спасательных работ.
"То, что дом панельный, усложняет разбор завалов. Однако работы продолжаются. Идут консультации со строителями. К сожалению, два человека находятся в статусе без вести пропавших", - подчеркнул мэр.
Напомним, ночью 6 июня армия РФ совершила массированную атаку на Луцк. По меньшей мере 16 пострадавших, двое пропавших без вести.
В Луцке "Шахед" попал в многоэтажку. Кроме того, в городе были повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.