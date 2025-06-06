Попадание в многоэтажку в Луцке: под завалами могут быть люди

Последствия атаки на Луцк.

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В результате ночной российской атаки в Луцке повреждена многоэтажка. Спасатели эвакуировали из дома пять человек. Впрочем, под завалами еще могут находиться люди.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На месте российской атаки продолжаются спасательные работы. По всей вероятности, под завалами еще находятся люди.

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По информации спикера ГСЧС Владимира Нестерова, два человека считаются пропавшими без вести в результате обстрела многоэтажки. По словам очевидцев, нет связи с молодой парой, живущей в этом доме.

Заметим, что известно о 15 пострадавших. Мэр Игорь Полищук говорит, панельная конструкция дома усложняет проведение спасательных работ.

"То, что дом панельный, усложняет разбор завалов. Однако работы продолжаются. Идут консультации со строителями. К сожалению, два человека находятся в статусе без вести пропавших", - подчеркнул мэр.

Напомним, ночью 6 июня армия РФ совершила массированную атаку на Луцк. По меньшей мере 16 пострадавших, двое пропавших без вести.

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В Луцке "Шахед" попал в многоэтажку. Кроме того, в городе были повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.

Дата публикации 10:51, 06.06.25 Количество просмотров 63 В Луцке под обстрел попала национальная сборная по легкой атлетике