Попадания на границе: как будут работать пункты пропуска при обстреле

Андрей Демченко / © Госпогранслужба Украины

Реклама

В Украине могут временно останавливать работу пунктов пропуска на границе при возникновении воздушной угрозы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире «Киев24».

Реклама

По словам Демченко, если российские средства поражения двигаются в направлении государственной границы, пропуск граждан и транспортных средств приостанавливают. Чтобы избежать массового скопления и минимизировать риски для жизни, людей на территории пунктов пропуска оперативно рассредоточивают.

Реклама

Спикер ГПСУ также отметил, что в случае повреждения инфраструктуры в результате вражеских обстрелов, пограничники вместе с соответствующими службами сразу начинают восстановительные работы.

«Если российские средства поражения двигаются в сторону границы, пропуск людей и транспорта временно останавливают, а людей рассредоточивают во избежание скоплений. Поврежденные российскими ударами пункты пропуска после атак постепенно восстанавливают — расчищают завалы, ремонтируют конструкции и технические средства, чтобы как можно скорее возобновить движение», — резюмировал Андрей Демченко.

Напомним, в ночь на 13 сентября российские военные нанесли удар по КПП «Ягодин». Атакована АЗС. В результате атаки также вспыхнули фуры. Утром дрон РФ попал в поезд «Киев — Варшава», находящийся в 2 км от госграницы.

Ранее Укрзализныця сообщила, что российский удар по локомотиву на станции Ягодин мог быть направлен на дипломатический поезд, в котором, в частности, ехали советники по безопасности нескольких государств Евросоюза и бывшие европейские лидеры, среди которых Борис Джонсон. В то же время, в другом поезде, который находился на станции Ягодин именно в момент российской атаки, ехал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров