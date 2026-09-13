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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
712
Время на прочтение
2 мин

Попадания в ТЦ в Павлограде, террор по Киеву, визит Джонсона и хасиды в Умани — Украина в фото, 6-13 сентября

На этой неделе Украина снова пережила адские дни. Россия безжалостно била по нашим городам. Все важные события — в фото.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Обстрел Киева 8 сентября

Обстрел Киева 8 сентября / © Getty Images

ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украина эту неделю, смотрите дальше.

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