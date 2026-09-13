11 сентября 2026. В Умань прибыло более 45 тысяч паломников-хасидов. Именно в Умани расположена могила духовного лидера хасидов и они верят, что празднование там Нового года принесет счастье. В этом году в городе ожидают около 40 тысяч хасидов. / © Getty Images