Попал на расстоянии 1 км: в Николаевской области нацгвардеец уничтожил вражеского снайпера

Попал на расстоянии 1 км: в Николаевской области нацгвардеец уничтожил вражеского снайпера

Снайпер уже не первые сутки не давал покоя нашим бойцам.

В Николаевской области нацгвардиец уничтожил вражеского снайпера с расстояния более 1 км.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

На территории одного из николаевских предприятий, недалеко от передовых позиций украинских защитников, вражеский снайпер устроил себе позицию. Он уже не первые сутки не давал покоя нашим бойцам.

Точным пулеметным огнем один из нацгвардейцев уничтожил врага, находившегося на дистанции более 1000 м.

Читайте также: