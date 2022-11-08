Попал под артобстрел: во Львове врачи провели сверхсложную операцию, чтобы раненый защитник смог ходить

Медики взяли по нерву с обеих голеней парня и вшили их на место разорванного в области бедра.

Украинские врачи во Львове проделали сверхсложную операцию — пересадили нерв раненому 25-летнему защитнику, чтобы вернуть ему возможность ходить. Парень перенес в общей сложности 10 хирургических вмешательств, а теперь должен пройти реабилитацию.

Харьковчанин Алексей Свинарь пошел добровольцем на войну России против Украины вместе с отцом и попал под артобстрел на Изюмском направлении, возле села Краснополье, рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

Обломки снаряда попали ему в левую ногу: поразили бедренную кость, вырвали часть тканей бедра и седалищный нерв. В результате полученной травмы парню парализовало конечность.

Сначала раненого прооперировали в Краматорске, Днепре и Тернополе. После девяти хирургических вмешательств был длительный период лечения из-за загноения раны.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

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Чтобы Алексей смог ходить, хирурги Национального реабилитационного центра "Незламні" провели реконструктивную операцию — аутотрансплантацию и пересадили ему нерв. Для этого медики взяли по нерву с обеих голеней парня и вшили их на место разорванного в области бедра.

На следующий день после пересадки Алексей начал чувствовать нервное подергивание в ноге. Ему еще нельзя вставать с кровати и шевелить конечностью, но врачи говорят, что ощущение в ноге свидетельствует о начале регенерации. Они надеются, что больше хирургических вмешательств пациенту не понадобится.

Реабилитация будет продолжаться около полугода, все зависит от восстановительных функций его организма. Алексей надеется, что скоро сможет встать на ноги и хочет продолжить защищать Украину на передовой вместе со своим подразделением.

Напомним, в Днепре врачи областной больницы имени Мечникова спасают парня по имени Иван, попавший под разрыв мины. В результате взрыва военный потерял ноги. Главный врач показал ужасающие кадры из операционной, как из живой ткани идет дым.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

Фото: Первое медицинское объединение Львова

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