Попал под несколько авто: в Сумской области трагически погиб пешеход

Мужчину сбила одна машина, он отлетел и попал под колеса еще нескольких.

В районе Конотопа Сумской области произошло ДТП с участием пешехода. Он попал под колеса сразу нескольких авто.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области.

Трагическое событие произошло вчера, 5 октября поздно вечером на автодороге Кролевец-Конотоп-Ромны-Пирятин вблизи села Подлипное Конотопского района.

38-летний водитель сбил пешехода. От удара автомобиля, пострадавший отлетел на встречную полосу, где его наехали еще несколько автомобилей В результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

"По факту следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", — сообщили в полиции.

Личность погибшего устанавливается.

Также в полиции обратились к гражданам, которые имеют любую информацию относительно указанной ДТП, с просьбой сообщить в Конотопского районного отдела полиции.

Напомним, что в селе Стрымба водитель сбила пешехода и покинула место аварии. Мужчину обнаружили на дороге без сознания. Умер он в больнице.

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