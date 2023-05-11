Попал точно в сердце: в Одесской области мужчина зарезал сожительницу

В Одесской области мужчина во время ссоры ударил гражданскую жену ножом в грудь. Женщина скончалась от кровопотери.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

"Во время хмельного застолья между гражданскими супругами возникла бытовая ссора, во время которой 44-летний мужчина схватил нож и ударил им младшую на 10 лет женщину в грудь. Когда потерпевшая умерла, а злоумышленник осознал, что натворил, то побежал к соседям звонить по телефону в полицию ", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Это преступление предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы от семи до пятнадцати лет. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, где ожидает меру пресечения.

Напомним, в Житомирской области полицейские за несколько часов раскрыли двойное убийство. Случайный гость нанес смертельные ранения местным супругам.

А в Запорожье злоумышленник убил товарища , а затем его мать, чтобы не "сдала" его полиции.

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