"Попал" в 12 тысяч злотых: в Польше нетрезвый украинец швырял камни в авто

"Попал" в 12 тысяч злотых: в Польше нетрезвый украинец швырял камни в авто

Мужчина свои действия не смог объяснить правоохранителям.

В Польше в городе Могильно (Куявско-Поморское воеводство) "отличился" 22-летний гражданин Украины. Он забрасал камнями припаркованный Volkswagen Passat.

Об этом сообщает сайт местной полиции.

В полицию поступило сообщение о мужчине, который бросал камни в припаркованные автомобили в городе Могильно. Прибывшие на вызов правоохранители, обнаружили поврежденный автомобиль Volkswagen Passat, на капоте которого находился мужчина.

Им оказался 22-летний гражданин Украины, проживающий в Влоцлавеке. Мужчина нервничал и не смог логично объяснить свои действия. Тест на трезвость показал, что в его организме содержится 0,6 промилле алкоголя.

Правоохранители связались с владельцем поврежденного авто. Стоимость ущерба потерпевшей оценил в 12 000 злотых. У автомобиля было разбито стекло с 3-х сторон, повреждены зеркала, а на кузове были многочисленные вмятины.

22-летний парень попал под арест. Теперь он будет привлечен к ответственности за совершенное преступление. Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Польше 24-летний нетрезвый украинец сбил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.

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