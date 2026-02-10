Попал в ледяную ловушку: в Луцке спасли обессиленного лебедя (фото)

Спасение лебедя

Реклама

В Луцке спасатели лебедя , который застрял на ледяной проруби в Центральном парке имени Леси Украинки. О пернатом, лежавшем почти посреди реки Стырь обессиленным и неподвижным, сообщили неравнодушные горожане, сразу вызвавшие чрезвычайников.

Об этом рассказали в ГСЧС.

Спасение лебедя

«Пернатый неподвижно лежал на краю проруби почти на середине реки», — говорится в сообщении.

Реклама

Стало известно, что спасатели осторожно высвободили птицу, не нанеся ему вреда.

После спасения лебедя был передан работникам Луцкого зоопарка для осмотра и последующего ухода.

Надеемся, что птица находится под наблюдением специалистов и постепенно восстанавливает силы.

Ранее в Киеве во время спасения раненого лебедя спасатель провалился под тонкий лед на реке, пытаясь добраться до птицы , сидевшей неподвижно на льду. Он был в гидрокостюме и спасательном жилете, так что смог плыть в ледяной воде. Несмотря на это, вернуться назад на берег, преодолевая течение и изломы льда, было очень тяжело.

Реклама

В конце концов, спасатель успешно добрался до берега вместе с лебедем, которого после этого поместили в переноску и направили к ветеринарам для осмотра и лечения.