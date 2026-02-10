ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

Попал в ледяную ловушку: в Луцке спасли обессиленного лебедя (фото)

Спасатели осторожно забрали лебедя, сидевшего неподвижным на краю ледяной проруби. Его передали специалистам.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Спасение лебедя

Спасение лебедя

В Луцке спасатели лебедя , который застрял на ледяной проруби в Центральном парке имени Леси Украинки. О пернатом, лежавшем почти посреди реки Стырь обессиленным и неподвижным, сообщили неравнодушные горожане, сразу вызвавшие чрезвычайников.

Об этом рассказали в ГСЧС.

Спасение лебедя

Спасение лебедя

«Пернатый неподвижно лежал на краю проруби почти на середине реки», — говорится в сообщении.

Стало известно, что спасатели осторожно высвободили птицу, не нанеся ему вреда.

После спасения лебедя был передан работникам Луцкого зоопарка для осмотра и последующего ухода.

Надеемся, что птица находится под наблюдением специалистов и постепенно восстанавливает силы.

Ранее в Киеве во время спасения раненого лебедя спасатель провалился под тонкий лед на реке, пытаясь добраться до птицы , сидевшей неподвижно на льду. Он был в гидрокостюме и спасательном жилете, так что смог плыть в ледяной воде. Несмотря на это, вернуться назад на берег, преодолевая течение и изломы льда, было очень тяжело.

В конце концов, спасатель успешно добрался до берега вместе с лебедем, которого после этого поместили в переноску и направили к ветеринарам для осмотра и лечения.

Дата публикации
Количество просмотров
148
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie