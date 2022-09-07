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Попал в нужный винтик: украинский снайпер-пограничник филигранно "приземлил" вражеский дрон (видео)

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Попал в нужный винтик: украинский снайпер-пограничник филигранно "приземлил" вражеский дрон (видео)

Фото: УНИАН

Черниговский пограничник показал свое снайперское мастерство.

Он попал во вражеский дрон, задев только один из винтов.

Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

"Вблизи границы с Россией снайпер Черниговского пограничного отряда точным выстрелом обезвредил вражеский дрон, которым оккупанты вели разведку украинской территории. Наш снайпер произвел настолько удачный выстрел, что повредил лишь один из винтов беспилотника. И вот бинго! В сбитом девайсе пограничники обранужили карту памяти с видеозаписями, в частности, в инфракрасном режиме", – рассказал журналист.

Данные карты памяти будут тщательно изучены украинскими специалистами. А дрон, получивший незначительные повреждения, починят и будут использовать на нужды ВСУ.

Напомним, что в оккупированном Северодонецке учащиеся "учатся" дома без света и Интернета.

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